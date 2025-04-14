В Таджикистане после землетрясения разрушено почти 100 домов

Почти 100 жилых домов в двух районах Таджикистана оказались разрушены и еще несколько десятков зданий получили повреждения в результате землетрясения, произошедшего в стране 13 апреля, погиб один ребенок.

Об этом сообщили ТАСС в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, в пяти селах Раштского района полностью разрушено 40 жилых домов, частично - 5 жилых домов, 3 чайханы и 1 вспомогательное сооружение школы.

Кроме того, в селе Уштурпаст погиб трехлетний ребенок, зажатый стеной дома. О его гибели ранее сообщали в КЧС.

«Всего в Таджикабадском районе, по предварительной информации, полностью разрушено 54 жилых дома, частично повреждено 45 домов, легкие повреждения получил 61 жилой дом и 2 здания среднего общеобразовательного учреждения, полностью повреждено 196 вспомогательных сооружений, частично повреждены 3 чайханы и 1 медицинское учреждение», - добавили в ведомстве.

На месте событий продолжает работу сформированная по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона республиканская комиссия под руководством вице-премьера Сулаймона Зиёзоды. В состав комиссии также вошли председатель КЧС, руководство Комитета по строительству и архитектуре, Главного управления геологии и Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана.

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