В штате Нью-Йорк разбился небольшой самолет

Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту потерпел крушение в штате Нью-Йорк, по меньшей мере один человек погиб, сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, самолет Mitsubishi MU-2B упал в поле близ города Копейк, расположенного в примерно 80 км к югу от столицы штата Нью-Йорк Олбани.

Информации о причине произошедшего и состоянии здоровья других находившихся на борту людей пока не приводится. Местные власти указали, что размокшая почва в районе происшествия затрудняет доступ к самолету.

Это уже второе авиационное происшествие в штате за эту неделю: в пятницу туристический вертолет в Нью-Йорке рухнул в реку Гудзон. Все шесть находившихся на борту человек погибли.

Источник: ТАСС