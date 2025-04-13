СМИ: Администрация Трампа хочет депортировать миллион мигрантов за год

Администрация президента США Дональда Трампа намерена в течение первого года пребывания у власти депортировать до одного миллиона мигрантов.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что прежний рекорд — более 400 тысяч депортаций за год — был установлен при 44-м президенте Бараке Обаме, занимавшем пост с января 2009 по январь 2017 года.

По словам источников издания, советник президента Стивен Миллер практически ежедневно обсуждает вопрос с чиновниками из Министерства внутренней безопасности и других федеральных ведомств.

Источник: Lenta.ru