Сегодня информационному порталу Azxeber.com исполняется 15 лет.

Созданный 13 апреля 2010 года по инициативе молодых журналистов Гаджибея Гейдарли и Афсаладдина Агаларова, портал ежедневно публикует десятки новостей, интервью, репортажей и авторских колонок, охватывающих самые разные сферы.

Материалы Azxeber.com регулярно цитируются ведущими информационными агентствами страны.

Портал, придерживающийся принципов объективности и государственности, является одним из немногих ресурсов, за которым следит интеллектуальная молодежь. Azxeber.com также входит в число самых востребованных новостных платформ в социальных сетях.

Поздравляем коллег и желаем им дальнейших успехов в работе!