УМК: Въезд в Мекку по туристической визе во время хаджа запрещен

Въезд в Мекку по туристической визе во время хаджа запрещен.

Об этом сообщил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему для совершения хаджа Вюсал Джахангири.

Он отметил, что, как и в прошлом году, некоторые недобросовестные компании пытаются обмануть граждан, предлагая отправить их в хадж по туристической визе.

"По имеющейся у нас информации, около 100, а может и больше наших граждан, поддавшись заманчивым обещаниям таких дельцов, заплатили им значительные денежные суммы. Мы еще раз категорически заявляем гражданам, что виза для хаджа — это совершенно другая виза, и получить ее можно только через Управление мусульман Кавказа, которому Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии предоставлены исключительные полномочия", - сказал он.

По словам представителя УМК, въезд в Мекку в сезон хаджа по туристической визе противоречит законам Королевства, о чем указано и на самой туристической визе.

"Нарушителей этого закона ждут суровые наказания со стороны правоохранительных органов, такие как высокие штрафы и аресты, депортации и внесение в "черный список". В отличие от прошлого года, штраф за нарушение этого закона увеличен вдвое и составляет 10 тысяч саудовских риалов (примерно 2 700 долларов США - ред.). У нас есть точная информация, что в прошлом году много наших граждан стали жертвами таких компаний. Мы еще раз предупреждаем, чтобы верующие не поддавались уловкам таких дельцов и не подвергали себя серьезному материальному и моральному ущербу", - подчеркнул В.Джахангири.

Источник: Report