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Во Франции растет количество недовольных президентом и премьером страны

First News Media12:50 - Сегодня
Во Франции растет количество недовольных президентом и премьером страны

Две трети жителей Франции не одобряют политику президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра страны Франсуа Байру.

Об этом свидетельствует опрос компаний Ipsos и CESI École d'Ingénieurs, проведенный для газеты La Tribune de Dimanche.

Так, деятельность Макрона на посту президента страны не одобряют 70% из 1 тыс. опрошенных совершеннолетних французов, что на 1 процентный пункт (п.п.) больше, чем месяцем ранее. Количество же симпатизирующих ему, напротив, снизилось на 1 п.п., до 26%, остальные не смогли дать определенный ответ.

Также за месяц значительно снизился рейтинг премьера Франсуа Байру - 67% респондентов выразили недовольство его деятельностью (плюс 3 п.п.), тогда как 24% участников опроса дали положительную оценку (минус 1 п.п.).

Причины таких изменений не называются, однако авторы опроса обращают внимание на то, что апрельский опрос проходил после вынесения судебного вердикта по делу о парламентских ассистентах членов партии "Национальное объединение". В соответствии с решением суда, глава парламентский фракции партии и потенциальный кандидат на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен получила четыре года лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно), и запрет на участие в выборах в течение пяти лет, который вступил в силу немедленно и действует до тех пор, пока не будет оспорен в апелляционном суде. И этот приговор практически не повлиял на рейтинг Ле Пен, которую по-прежнему готовы поддержать 33% опрошенных (плюс 2 п.п.), тогда как против Ле Пен выступают 50% респондентом (плюс 1 п.п.).

При этом формальный глава "Нацобъединения" Жордан Барделла получил даже больше положительных отзывов - за него готовы проголосовать 34% участников опроса, против его кандидатуры выступают 48%. Ближайшие конкуренты Ле Пен и Барделлы в потенциальной гонке за высший пост страны: бывший премьер-министр Эдуар Филипп (31%), министр внутренних дел Брюно Ретайо (27%) и экс-премьер Габриэль Атталь (24%). Следует отметить, что пока опрос показывает уверенный отрыв политиков из лагеря правых и центристов, тогда как наибольшее количество голосов в левом лагере потенциально могли бы получить Рафаэль Глюксман и бывший президент Франсуа Олланд, набравшие лишь 17% положительных оценок.

Источник: ТАСС

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