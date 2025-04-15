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Больше возможностей с m10: важность идентификации по FIN-коду

First News Media15:15 - 15 / 04 / 2025
Больше возможностей с m10: важность идентификации по FIN-коду

В мире цифровых платежей гибкость и безопасность остаются главными приоритетами.

Приложение m10 предлагает инновационные решения в этой области, позволяя пользователям удобно и быстро осуществлять повседневные финансовые операции.

Финансовые операции регулируются в соответствии с законодательством, и для их проведения необходимо прохождение процедуры KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента», идентификация по FIN-коду).

Однако некоторые пользователи могут испытывать сомнения по поводу участия в этом процессе, что вызывает вопросы о том, в какой мере они смогут пользоваться всеми возможностями m10.

Можно ли пользоваться m10 без регистрации по FIN (KYC)?

Да, пользоваться приложением m10 без идентификации по FIN-коду можно, но с определёнными ограничениями:

Месячный лимит операций: 300 AZN

  • Баланс можно пополнять как с банковской карты, так и через терминалы MilliÖn. Однако для пополнения через MilliÖn требуется регистрация с использованием FIN-кода.
  • Платёжные функции: В рамках месячного лимита в 300 AZN доступны платежи за Bakıkart, QR-платежи и внутренние переводы в приложении.

Преимущества идентификации по FIN-коду:

  • Возможность совершать платежи без комиссии до 5000 AZN в месяц
  • Активация функций денежных переводов и снятия наличных
  • Доступ к кредитным продуктам и международным операциям

Как проходит регистрация по FIN-коду?

Процесс идентификации по FIN-коду — это просто, быстро и безопасно. Всего за несколько минут вы можете пройти регистрацию прямо в приложении, используя только удостоверение личности. Это откроет доступ ко всем функциям и возможностям m10 без ограничений.

PashaPay рекомендует пройти идентификацию по FIN-коду, чтобы пользоваться полной функциональностью m10.

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