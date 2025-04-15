В Азербайджане расходы на образование увеличатся более чем на 125 миллион манатов

Обнародованы прогнозируемые расходы на образование в Азербайджане в 2026 году.

Как сообщает АПА, это отражено в показателях расходов на уровне функциональной классификации проекта государственного бюджета на 2026 год и последующие три года.

Прогнозируется, что в следующем году на это направление будет выделено 5 миллиардов 63 миллиона 152,6 тысячи манатов. Это примерно на 126 миллионов манатов, или на 2,5% больше расходов, запланированных по данному направлению в 2025 году.

Расходы на образование в 2027 году составят 5 млрд 139 млн 003,6 тыс манатов, в 2028 году — 5 млрд 220 млн 534,5 тыся манатов, в 2029 году — 5 млрд 302 млн 474,5 тыс манатов.