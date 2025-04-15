На территории Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

На территории Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия.

Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Местами наблюдаются грозы, в Лерике, Балакене, Исмаиллы, Имишли, Джалилабаде, Лянкяране, Сабирабаде, Загатале, Ходжалы, Кяльбаджаре, Зангилане, Шуше, Ярдымлы, Дашкесане, Гядабее, Джульфе, Гейгеле, Шамкире, Джейранчеле, Шабране, Агстафе, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Билясуваре и Нефтчале идут интенсивные дожди, а в Товузе, Огузе, Гахе, Халтане, Гейчае, Гяндже, Губе, Гусаре, Шеки, Лачине, Агдаме, Нафталане и Физули-ливни. В Шахдаге периодически наблюдаются снегопады.

В настоящее время дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 23 м/с.