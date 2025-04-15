Ливни увеличили уровень воды в реках страны

Из-за интенсивных ливней, наблюдаемых на территории Азербайджана, уровень воды в большинстве внутренних рек повысился.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно данным автоматических гидрологических станций на 22:00 понедельника, наибольший рост зафиксирован в реках Большого Кавказа.

Так, в реке Эйричае уровень воды повысился на 40 см, в Карасучае - на 27 см, в Гудялчае - 5см, в протекающих по территории Карабаха и Восточного Зангезура Баргюшадчае - на 37 см, Кондяленчае - на 10 см. В Лянкяранчае рост уровня воды составил 5 см.