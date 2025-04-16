Новый мэр Гюмри выступает за союзное государство с Россией

Избранный мэр Гюмри Вардан Гукасян выступает за Союзное государство Армении с Россией, по примеру Беларуси.

Об этом он заявил на брифинге в мэрии после избрания.

«…Да, я за Союзное государство, по примеру Беларуси», - добавил он.

Гукасян заявил, что он – абсолютно «проармянский политик», и хорошо знает историю страны и народа.

Мэр заявил, что хочет видеть у руля армянского государства «мужественных лидеров, людей, способных эффективно вести переговоры с Россией».