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Капитал Банк получил признание в 6 номинациях

First News Media16:25 - 16 / 04 / 2025
Капитал Банк получил признание в 6 номинациях

По итогам традиционного конкурса «Банковские награды – 2024», организованного Ассоциацией банков Азербайджана (ABA), определены победители, и Капитал Банк был удостоен наград в 6 номинациях.

Капитал Банк был награжден в номинациях «Корпоративная социальная ответственность», «Поддержка образования», «Мероприятия по повышению финансовой доступности для малого и среднего бизнеса среди членов ABA», «Просветительские проекты по безопасности цифровых платежей», «Внедрение инновационных проектов в области цифровых платежей» и «Проекты устойчивого банковского развития (ESG)» за 2024 год.

Стоит отметить, что в прошлом году банк реализовал множество проектов в указанных направлениях.

Корпоративная социальная ответственность, поддержка образования, цифровизация, повышение осведомленности населения о безопасности цифровых платежей и проекты устойчивого развития являются неотъемлемой частью многолетней стратегии Капитал Банка.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и имеет крупнейшую сеть обслуживания в Азербайджане с 118 филиалами и 54 отделениями по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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