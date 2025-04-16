На железнодорожной линии Агдам-Ханкенди начались проектные работы.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя «Азербайджанских железных дорог» (АЖД) Турал Аббаслы на первой сессии Национального форума развития бизнеса в Баку.

По его словам, строительство планируется начать в этом году. «Компания-подрядчик уже выбрана. Продолжаются мобилизационные работы. Ожидается, что протяженность железнодорожной линии от Агдама до Ханкенди составит 27-28 км», - сказал он.

Аббаслы добавил, что планируется также продлить железнодорожную линию Барда-Агдам до Аскеранского района: «Строительные работы по этому проекту планируется завершить к 2026 году».