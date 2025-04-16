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В Сирии предотвратили подготовку переворота

First News Media17:00 - 16 / 04 / 2025
В Сирии предотвратили подготовку переворота

Сирийские спецслужбы предотвратили подготовку переворота в стране, которую готовили офицеры бывшей армии Сирии, сообщило МВД Арабской Республики.

«Мы свели на нет планы совершить переворот, которые готовились офицерами свергнутого режима, который остался в прошлом. Это стало возможным благодаря усилиям наших вооруженных сил и народа»,— заявил министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб. Когда планировался госпереворот, он не уточнил.

По словам главы сирийского МИДа, после предотвращения «заговора» власти решили создать департамент, ответственный за преследование преступников, путем усиления координации с другими службами безопасности. Меры приняты для усиления безопасности и стабильности.

В марте сирийское Минобороны сообщило о разработке плана для устранения возможной угрозы со стороны сторонников Башара Асада. Это произошло вскоре после столкновений в приморских районах страны правительственных сил с алавитами, к которым принадлежит свергнутый исламистскими группировками Башар Асад.

Источник: Коммерсантъ

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