Утвержден предварительный договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Ираном и Азербайджаном

Предварительное подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и правоохранительной деятельности между правительствами Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики утверждено на сегодняшнем заседании Кабмина Ирана.

Об этом сообщает агентство ИРНА.

Помимо этого, утвержден порядок об увеличении срока безвизового режима между Ираном и Казахстаном с 14 до 30 дней

Источник: Report