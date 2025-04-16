МЧС: С затопленных территорий эвакуированы 53 человека - ВИДЕО

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по ликвидации последствий, связанных с наблюдавшимися на территории страны осадками и ветреной погодой.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в настоящее время по городам Баку, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, а также Хачмазскому, Шабранскому, Гусарскому, Хызинскому, Сиязаньскому, Самухскому районам непрерывно продолжается отвод воды с затопленных территорий в различных направлениях, эвакуация граждан, нуждающихся в помощи, и другие необходимые меры безопасности.

Также в результате мер, принятых силами МЧС, на ряде территорий, в том числе на отдельных направлениях Баку, а также в Абшеронском, Гобустанском и Шамахинском районах были завершены водоотводные работы и эвакуация.

В результате операции были эвакуированы в общей сложности 53 человека, 19 из которых дети, которые до сих пор находились в беспомощном состоянии в затопленных местах.