Сумгайытский суд приговорил мужчину, убившего трех человек, к пожизненному заключению

Состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу Мушфига Тагиева, подозреваемого в убийстве трех человек и нанесении ранений еще трем в результате вооруженного нападения на дом в Джорате.

Как сообщает АПА, приговор был оглашен сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хафиза Алиева.

М.Тагиев приговорен к пожизненному заключению.

28 октября 2023 года в 05:50 в одном из частных жилых домов, расположенных в жилом массиве Джорат Баглары города Сумгайыт, произошел вооруженный инцидент. В ходе него были убиты Сузанна Каракаш (1985 г.р.) и ее отец Дагбеи Фараджов (1950 г.р.). Муж Сузанны Серкан Каракаш (1985 г.р.), ее мать Тарлан Фараджова (1960 г.р.), соседи - Мехман Сарыев (1958 г.р.) и Этибар Сарыев (1990 г.р.) были госпитализированы с различными ранениями. Серкан Каракаш, который позже был переведен в одну из больниц в Турции, скончался в медицинском учреждении.

В результате мер, принятых сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель поселка Джорат Мушфиг Тагиев (1987 г.р.).

Мушфигу Тагиеву было предъявлено обвинение по статьям 120.2.4, 120.2.7, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,186.2.1, 29,186.2.2, 228.1, 228.4 и 229.1, 229.4 Уголовного кодекса Азербайджана.