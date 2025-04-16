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На территории страны продолжается дождливая и ветреная погода – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

First News Media22:20 - 16 / 04 / 2025
На территории страны продолжается дождливая и ветреная погода – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По данным на 20:00 16 апреля на территории Азербайджана продолжается дождливая и ветреная погода.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Так, количество выпавших осадков составило в Баку и на Абшеронском полуострове 60 мм (260% месячной нормы), в Гусаре 144 мм (301% месячной нормы), в Алтыагаче 112 мм (154%), в Халтане 90 мм (133%), в Губе 75 мм (157%), в Хачмазе 72 мм (238%), в Шабране 55 мм (188%), в Мингячевире 54 мм (158%), в Огузе 49 мм (50% месячной нормы), в Исмаиллы 45 мм (44%), в Сабирабаде 44 мм (148%), в Гябяле 39 мм (38%), в Гёйчае 34 мм (69%), в Агстафе 30 мм (79%), в Гобустане 29 мм (58%), в Шеки 28 мм (31%), в Нефтчале 24 мм (73%), в Гяндже 23 мм (74%), в Шамахы 21 мм (31%), в Имишли 21 мм (70%), в Шамкире 21 мм (59%), в Шабране 20 мм (68%), в Билясуваре 19 мм (55%), в Товузе 18 мм (58%), в Евлахе 15 мм (45%), в Гёйгёле 15 мм (24%), в Зярдабе 14 мм (45%), в Гахе (Сарыбаш) 14 мм (11%), в Бейлагане 13 мм (42%), в Сальяне 12 мм (36%), в Кюрдамире 12 мм (35%), в Гаджигабуле 10 мм (33%), в Гядабее 8 мм, в Астаре, Лянкяране 7 мм, в Загатале 6 мм, в Ярдымлы 5 мм, в Лерике, Балакене 3 мм, в Кяльбаджаре, Лачыне, Ходжалы, Физули, Джейранчёле до 2 мм.

В горных районах - Дашкесане, Хыналыге, Грызе идет снег. Высота снежного покрова в Хыналыге составляет 78 см.

Дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составила 25 м/с, в Алтыагаче - 28 м/с, в Гобустане - 16 м/с.

Фактическая гидрологическая ситуация, наблюдаемая в реках

В результате наблюдаемых интенсивных осадков по рекам Зяйемчай, Эсрикчай, Агчай, Шабранчай, Дявячичай, Гарачай, Гусарчай, Вяльвялячай, Гильгильчай, Пирсаатчай, Атачай, Агсучай, Джагаджугчай, Габыррычай, Демирапаранчай, Гудиялчай, Гирдиманчай и Гёйчай сошли сели.

По данным автоматических гидрологических станций на 20:00 16 апреля, по сравнению с прошлыми сутками водность большинства рек увеличилась. Наибольший прирост зафиксирован в реках на территории Большого Кавказа. Так, в реке Гарасучай зафиксирован прирост на 57 см, в Эйричае - на 40 см, в Гудиялчае - на 30 см, в реке Асрикчай на территории Малого Кавказа - на 28 см, в реке Гуручай, протекающей в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, - на 36 см, в Кёндялянчае - на 19 см, в Лянкяранчае - на 12 см.

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