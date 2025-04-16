При поддержке PASHA Holding проект “Her IT Journey 3” продолжится в 2025 году

Недавно при поддержке компании PASHA Holding состоялось открытие третьей волны проекта “Her IT Journey 3”, организованного онлайн-образовательной платформой Safavy.org.

Safavy.org — первая в Азербайджане образовательная стартап-платформа, основанная на видеоформате, которая помимо создания видеокурсов на азербайджанском языке также реализует ряд социальных проектов, направленных на развитие цифровых навыков у женщин в стране. Одним из таких проектов является “Her IT Journey”.

В рамках первых двух волн обучение прошли в общей сложности 85 женщин, проживающих в разных регионах страны. Участницы изучали основы информационных технологий, UI/UX-дизайна и анализа данных. Основной целью проекта является повышение цифровых навыков у женщин, проживающих в регионах или прибывших в столицу с целью получения образования, а также развитие их мягких навыков, необходимых для построения карьеры и успешной интеграции в рынок труда.

Развитие женского предпринимательства занимает важное место в стратегии корпоративной социальной ответственности компании PASHA Holding. В этом направлении PASHA Holding и его дочерние компании реализуют различные проекты, включая «AFAQ», «Ana Sahibkar» и «Woman Bazaar». Кроме того, в прошлом году PASHA Holding поддержал национальную сборную Азербайджана по волейболу.

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