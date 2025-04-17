Объявлены результаты выпускного экзамена, проведенного 9 марта

Объявлены результаты выпускного экзамена (за полный курс среднего образования – 11 классов), проведенного 9 марта 2025 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), учащиеся 11-х классов, принимавшие участие в экзамене, могут ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов, правильными ответами на задания закрытого типа, а также с критериями оценивания (предполагаемые правильные ответы, решения, шкала оценивания и примеры письменных работ) по каждому заданию открытого типа, требующему развернутого письменного ответа, пройдя по данной ссылке, используя свой рабочий номер (8-значный код учащегося) и номер удостоверения личности (или FIN-код). Участники экзамена могут узнать свои рабочие номера здесь.

Учащиеся также могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив свой «рабочий номер» (8-значный код учащегося) на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Процесс проверки письменных работ (ответов на задания открытого типа) осуществлялся в онлайн-режиме. Каждый проверяющий подключался к процессу проверки из дома и проверял работы, случайно отправленные ему программой на компьютер. Следует отметить, что в процессе онлайн-проверки применялась технология распознавания лиц и соблюдались все требования процесса проверки (совершенствование критериев, шифрование работ, участие проверяющих в калибровке перед проверкой каждого задания, применение процесса "seeding" (регулярная отправка проверяющим заранее подготовленных и откалиброванных вопросов для сохранения бдительности) в ходе проверки, случайная отправка работ проверяющим программой, изучение экзаменационных протоколов и т.д.).

Программное обеспечение для онлайн-проверки письменных работ было разработано специалистами Государственного экзаменационного центра.

Следует отметить, что на выпускном экзамене учащимся было предложено в общей сложности 85 заданий: 10 открытых заданий, требующих письменного ответа, и 20 закрытых заданий по родному языку; 7 открытых заданий, требующих письменного ответа, 5 кодируемых открытых заданий и 13 закрытых заданий по математике; 7 открытых заданий, требующих письменного ответа, и 23 закрытых задания по иностранному языку. На этом этапе максимальный балл, который можно набрать по каждому предмету, составляет 100, а общий максимальный балл – 300. С правилами расчета баллов можно ознакомиться в файле по данной ссылке.

Из 58732 человек, планировавших принять участие в этом экзамене, 407 человек на экзамен не явились. Результаты 11 человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.

20 участников экзамена показали самый высокий результат, набрав 300 баллов.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив 1 электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ с 10:00 21 апреля до 17:00 23 апреля. Те, кто не пройдет регистрацию в указанный срок, впоследствии не смогут обратиться в Апелляционную комиссию. В электронном заявлении необходимо выбрать номер задания, по которому подается обращение, изложить суть обращения и указать, какому пункту критерия оно соответствует. В случае отсутствия содержания обращения в электронном заявлении, заявление не принимается и данное обращение не рассматривается. Апелляционный процесс проводится в следующей последовательности:

Апелляционной комиссией рассматриваются все работы, по которым поступили обращения;

Экспертное заключение (в письменной форме) по заданиям, по которым обратились учащиеся, прилагается к апелляционным заявлениям;

На номер телефона, указанный учащимися в апелляционных заявлениях, отправляется SMS-сообщение о завершении апелляционного процесса.

После этого учащиеся, зайдя в свои заявления на сайте apelyasiya.dim.gov.az, могут ознакомиться с результатами апелляции и распечатать экспертное заключение.

Обращения, связанные с ответами, отмеченными в бланке ответов в форме, не соответствующей инструкции, включая исправления, которые привели к тому, что ответ был воспринят оптическим устройством как неправильный (например, закрашивание двух кружков в закрытом вопросе и т.п.), рассматриваться не будут.

Перед обращением в Апелляционную комиссию учащиеся могут ознакомиться на сайте ГЭЦ, на странице, посвященной результатам экзамена, со своими результатами, графическим изображением бланка ответов, критериями оценивания по каждому заданию открытого типа, а также с условиями и пояснениями к заданиям (https://eservices.dim.gov.az/ejurnal/). Опыт прошлых экзаменов показывает, что примерно 15% подавших апелляцию вообще не ответили на задание или обратились в комиссию, не сравнив свой ответ с возможными правильными ответами и шкалой оценивания. Доводим до сведения абитуриентов, что подобные обращения рассматриваться не будут.