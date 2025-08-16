 Во Франции назвали дату новой встречи «коалиции желающих» по Украине | 1news.az | Новости
Во Франции назвали дату новой встречи «коалиции желающих» по Украине

First News Media21:00 - Сегодня
Новая встреча представителей «коалиции желающих» по Украине пройдет 17 августа.

Об этом 16 августа сообщил французский телеканал TV5 Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что встреча пройдет в формате видеоконференции, в ней примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры стран объединения.

«Макрон, Стармер и Мерц <...> проведут завтра в 13:00 UTC видеоконференцию со странами «коалиции желающих», поддерживающими Киев, для подготовки следующих этапов мирных переговоров по Украине», — указано в публикации.

Источник: Iz.Ru

