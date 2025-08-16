Во Франции назвали дату новой встречи «коалиции желающих» по Украине

Новая встреча представителей «коалиции желающих» по Украине пройдет 17 августа.

Об этом 16 августа сообщил французский телеканал TV5 Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что встреча пройдет в формате видеоконференции, в ней примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры стран объединения.

«Макрон, Стармер и Мерц <...> проведут завтра в 13:00 UTC видеоконференцию со странами «коалиции желающих», поддерживающими Киев, для подготовки следующих этапов мирных переговоров по Украине», — указано в публикации.

Источник: Iz.Ru