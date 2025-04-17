Сегодня определятся полуфиналисты Лиги конференций УЕФА.

В ночь на пятницу пройдут ответные матчи 1/4 финала турнира.

"Фиорентина" на домашнем стадионе встретится с "Целе", "Челси" дома сыграет против "Легии", "Бетис" на выезде сойдет с "Ягеллонией", а "Рапид" примет "Юргорден".

Лига конференций УЕФА

1/4 финала, ответные матчи

17 апреля

23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Целе" (Словения)

Первый матч - 2:1.

23:00. "Ягеллония" (Польша) - "Бетис" (Испания)

Первый матч - 0:2.

23:00. "Челси" (Англия) - "Легия" (Польша)

Первый матч - 3:0.

23:00. "Рапид" (Австрия) - "Юргорден" (Швеция)

Первый матч - 1:0.

Отметим, что полуфинальный этап Лиги конференций УЕФА стартует 1 мая.