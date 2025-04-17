Сегодня определятся полуфиналисты Лиги конференций УЕФА
Сегодня определятся полуфиналисты Лиги конференций УЕФА.
В ночь на пятницу пройдут ответные матчи 1/4 финала турнира.
"Фиорентина" на домашнем стадионе встретится с "Целе", "Челси" дома сыграет против "Легии", "Бетис" на выезде сойдет с "Ягеллонией", а "Рапид" примет "Юргорден".
Лига конференций УЕФА
1/4 финала, ответные матчи
17 апреля
23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Целе" (Словения)
Первый матч - 2:1.
23:00. "Ягеллония" (Польша) - "Бетис" (Испания)
Первый матч - 0:2.
23:00. "Челси" (Англия) - "Легия" (Польша)
Первый матч - 3:0.
23:00. "Рапид" (Австрия) - "Юргорден" (Швеция)
Первый матч - 1:0.
Отметим, что полуфинальный этап Лиги конференций УЕФА стартует 1 мая.
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