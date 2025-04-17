Агдам, Физули и Ходжавенд в общей сложности очищены от мин на 40%

В Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах в общей сложности от мин очищены около 40% территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в этих районах Эмин Гусейнов на I культурном форуме исламского мира в Шуше.

По его словам, если рассматривать по отдельности, Агдамский район очищен от мин на 50%, Физулинский район - на 60%.

«Меньше всего территорий удалось очистить в Ходжавенде. Но работы продолжаются, так как в этом районе расположены множество исторических и культурных объектов», - сказал он.