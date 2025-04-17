Судно ASCO «Ходжалы» впервые вошло в воды Индийского океана

Принадлежащее ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) судно типа Handysize под названием «Ходжалы» впервые за период эксплуатации вошло в воды Индийского океана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ASCO, в марте текущего года судно загрузило 37 тысяч тонн кальцинированной соды в порту Портленд (США) и направилось через воды Тихого океана в порт Джакарта (Индонезия).

После частичной выгрузки в Джакарте сухогруз «Ходжалы» прошел через Малаккский пролив, расположенный между Индонезией и Малайзией, и направился в сторону Индийского океана.

В настоящее время судно движется в направлении Индии, где по маршруту планируется выгрузка сначала в порту Каттупалли, а затем в порту Кандла.

Судно «Ходжалы» было введено в эксплуатацию в мае 2024 года в рамках стратегии ASCO по расширению географии деятельности и увеличению потенциала грузоперевозок за пределами Каспийского моря. Дедвейт сухогруза составляет 38 593 тонны. Его длина – 180 метров, ширина – 30 метров, осадка – 10,47 метра. Максимальная скорость – 15,7 узла. Судно предназначено для плавания без ограничений.