Пандемия как катализатор перемен: эволюция свадебных торжеств в Азербайджане

Семья — основа общества, а брак — одно из важнейших событий в жизни человека.

В Азербайджане с его богатой историей заключение брака всегда сопровождалось соблюдением особых традиций, отличалось пышностью и наличием множества гостей.

Обязательными элементами свадебного процесса были сватовство, помолвка, девичник (хна), обряды с приданым и торжественная свадьба с национальными элементами. Приглашение большого количества гостей символизировало уважение и статус. Однако пандемия COVID-19 существенно изменила формат свадебных церемоний, были запрещены массовые мероприятия и сокращены многие традиции из соображений безопасности.

Для того чтобы понять, какие произошли изменения в свадебных обычаях, какие из них утрачены, а какие элементы вновь появились, 1news.az провел онлайн-опрос.

Анализ ответов участников показал явный сдвиг в восприятии и организации свадеб в Азербайджане. Наряду с сохранением ряда красивых традиций, четко прослеживается стремление к более персонализированному и разумному подходу к празднованию. Ключевым выводом стало растущее разочарование в излишней формальности, необоснованных расходах и устаревших обычаях, сопровождающих традиционные свадьбы.

Те из комментаторов, кто женился в пандемию, отмечали большую удачу, что смогли избежать свадебных трат и нервотрепки: «А мы в тот период поженились, нам в радость, что свадьбы не было».

Согласно результатам опроса, многие выразили желание избавиться от таких явлений, как завышенные цены, недобросовестность подрядчиков, необходимость приглашать множество малознакомых гостей «ради возврата долгов», а также от неуместных музыкальных и развлекательных номеров.

Они отметили, что свадебные традиции стали не только слишком затратными, но и не соответствующими современным ожиданиям. Некоторые респонденты заявили: «Мы хотим проводить свадьбы с минимумом затрат и без лишнего давления извне. Мы не согласны платить за то, что не имеет для нас значения».

В то же время, как сообщают участники опроса, после пандемии наблюдается положительная тенденция: все больше пар отдают предпочтение камерным и уютным свадьбам в кругу близких. Ожидается, что такая форма торжеств будет набирать популярность.

«Нам важнее провести этот день в комфортной обстановке, с любимыми людьми, а не среди незнакомых гостей», — поделилась одна из участниц опроса.

Также растет интерес к более стильному и лаконичному оформлению и образам как молодоженов, так и гостей.

«Традиционные свадьбы слишком перегружены лишними деталями, которых мы предпочли бы избежать.

Сейчас мы видим, что важнее создавать атмосферу, отражающую личный стиль пары», - говорится в одном из комментариев.

Внедряются современные решения, такие как онлайн-пригласительные, что также является частью стремления к упрощению и улучшению свадебного опыта. Таким образом, современные азербайджанские пары все чаще стремятся организовать свадебную церемонию, отражающую их индивидуальность и ценности, отказываясь от лишнего и обременительного. Растет спрос на честность и прозрачность в работе свадебной индустрии.

«Мы хотим, чтобы свадебные организаторы были честными и открытыми, чтобы не пришлось платить за несущественные услуги», — отметила одна из участниц.

Для того чтобы взглянуть на этот вопрос с разных сторон и узнать мнение специалиста по проведению свадеб, мы обратились к Нуране Алиевой.

«Начнем с того, что пандемия заставила нас пересмотреть практически все, что для нас было совершенно обыденным», – отмечает Н.Алиева, размышляя о влиянии последних лет на свадебные торжества.

По ее словам, после пандемии общество разделилось на два лагеря: одни стремятся к еще большей зрелищности и масштабности, другие – к более камерным и уютным собраниям. Эта тенденция, как подчеркивает эксперт, не обошла стороной и свадьбы, и дело здесь вовсе не ограничивается бюджетом.

Организатор констатирует значительные изменения в традиционном понимании азербайджанской свадьбы, которая сегодня представляет собой более современную, «европейскую» трактовку.

Она вспоминает, каким был этот процесс раньше: «Сначала это были бесчисленные предсвадебные обряды:

сватовство женщин, сватовство мужчин, при отказе повторное сватовство, обряд получения согласия («həri»), малое обручение, большое обручение, хна, и только после этого отдельные свадьбы - сначала невесты, потом жениха, некоторые длились по 3 дня».

Сегодня же, как отмечает собеседница, эти процессы значительно оптимизировались и включают в себя: сватовство + церемония согласия, обручение, ЗАГС и совместную свадьбу. «И главное, из палаток свадьбы перекочевали в рестораны», – добавляет она.

При этом организатор с удовлетворением наблюдает возрождение церемонии хны, которая, по ее мнению, особенно прекрасна в глубоком традиционном исполнении. Говоря о наиболее ценных элементах, которые следует сохранить, она выделяет «наличие национальной музыки, танцев и некоторых церемоний, к примеру, церемонии подачи плова».

Она также отмечает возросшую активность молодоженов в подготовке к свадьбе: «Пары сейчас идут на почти героические поступки, например, предсвадебную 3-4-х часовую фотосессию, для которой невеста в 8 часов утра уже должна быть в салоне. Все хотят, чтобы их важный день прошел на самом высоком уровне».

По ее наблюдениям, современные молодые пары стали более раскрепощенными и ориентированными на результат. «Современная свадьба – это живой организм, который сам отторгает то, что уже не актуально.

Тот формат, который мы имеем сейчас, вполне соответствует современным решениям», – убеждена организатор.

Современное свадебное торжество, по мнению эксперта, все больше превращается в настоящее шоу: «Сейчас время шоу, людям это очень нравится. Все, начиная от современного освещения, плюс лазерные внедрения, специальные графические ролики на мониторах, акробаты, танцевальные постановки, приглашенные иностранные артисты, феерические декорации и многое другое стали составной частью торжества.

Сейчас современную свадьбу можно приравнять к настоящему шоу».

Она также отмечает возросший энтузиазм родителей в процессе подготовки к свадьбе их детей: «Им все интересно, даже больше, чем их детям. Это обуславливается еще и тем, что в их молодости все было менее доступным и разнообразным. И для своих детей они на многое готовы». Организатор приводит забавный случай, когда невеста захотела выйти к жениху со своими собачками, что привело к неожиданному конфузу.

Говоря о бюджете, эксперт отмечает, что современные пары, как правило, хорошо осведомлены о ценах и, нанимая организатора, уже имеют первоначальное представление о затратах. «Прекрасно, когда они озвучивают сумму, под которую нам легче подстраивать сценарий работы. Конечно же, бюджет может меняться, но для каждого сегмента у нас есть варианты, которые мы можем предложить. Главное для нас, чтобы клиент остался доволен при любом бюджете», – подчеркивает она.

Таким образом, онлайн-опрос и мнение эксперта свидетельствуют о значительной трансформации свадебных традиций в Азербайджане. Пандемия стала катализатором переосмысления ценностей, и современные пары все чаще выбирают более персонализированные, экономичные и уютные торжества, отказываясь от излишней формальности и необоснованных расходов.