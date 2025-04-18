 Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ - ФОТО

First News Media18:00 - 18 / 04 / 2025
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ - ФОТО

Более 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями. 77-я, 223-я, 336-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, сформированные из азербайджанских призывников и добровольцев, продемонстрировали невиданный героизм и отвагу в боях, вписав свои имена в историю золотыми буквами.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на торжественном заседании МПА СНГ в ознаменование 80-й годовщины Победы над фашизмом.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Они сражались за Москву, Ленинград, Брест, Киев, Сталинград, Симферополь, Одессу и сотни других населенных пунктов. Наши соотечественники активно участвовали в освобождении Польши, Чехословакии, Югославии и других стран, продемонстрировав неисчислимые образцы героизма в партизанском движении.

По словам спикера Милли Меджлиса, в борьбе с фашизмом наш народ проявлял героизм не только на поле боя, но и на тыловом фронте, дни и ночи трудясь для нужд армии. В тот период на азербайджанских промышленных предприятиях производилось 130 видов оружия и боеприпасов.

Коснувшись большой роли азербайджанской нефти в той исторической Победе, спикер Сахиба Гафарова упомянула, что в годы войны три четверти нефти, добываемой в Советском Союзе, а также 85-90% авиационного бензина и высококачественных моторных масел поступали из Азербайджана. Большинство танков и самолетов, сыгравших решающую роль в победе во Второй мировой войне, работали на топливе, поставленном бакинскими нефтяниками.

Спикер подчеркнула, что внимание и забота о ветеранах Второй мировой войны остаются одним из приоритетных сфер государственной политики, проводимой в жизнь под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Множество указов, подписанных главой государства в этом направлении, являются ярким подтверждением повышения заботы о ветеранах войны и усиления их социальной защиты. Спикер Сахиба Гафарова напомнила слова общенационального лидера Гейдара Алиева: "Ветераны — это "золотой фонд" нашего народа".

Все великие победы, одержанные народами благодаря их огромным усилиям, прежде всего, являются результатом бесконечной веры в такую высшую ценность, как справедливость, и усилий, направленных на её восстановление. В итоге, именно эта вера становится основным источником вдохновения для Великой победы.

Спикер Милли Меджлиса в своём выступлении сказала, что благодаря Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, Азербайджан смог освободить свои территории от 30-летней оккупации, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны, а также возродить жизнь на этих землях. Это воплощение непоколебимой веры нашего народа – как его прошлых, так и нынешних поколений – в победу справедливости и его решимость восстановить её.

Как подчеркнула спикер, проявленные нашими народами в годы Второй мировой войны мужество и отвага должны послужить истинным примером патриотизма для молодого поколения. Это не только память о прошлом, но и наследие для будущих поколений. Важные и крайне необходимые инициативы и проекты Межпарламентской Ассамблеи СНГ служат сохранению общей памяти о той исторической победе и её передаче из поколения в поколение.

Заявив, что эта Победа является общей победой всех наших народов, продемонстрировавших беспримерные мужество и отвагу ради мира, процветания и светлого будущего, спикер Сахиба Гафарова добавила, что эта Победа стала итогом того, что представители различных народов плечом к плечу защищали правое дело, а также беспрецедентного единства и сплоченности наших народов.

Поделиться:
402

Актуально

Политика

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Общество

Обвал скал парализовал движение на дороге Губа-Гонагкенд, ведутся работы по ...

Общество

АПБА расследует отравление 32 человек в доме торжеств в Баку - ОБНОВЛЕНО

В мире

Все руководители стран СНГ 9 мая приедут в Москву

Политика

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Глава Службы внешней разведки России находится с визитом в Баку

Спикер Милли Меджлиса приняла участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных 80-летию Победы над фашизмом

Слуцкий: В первую очередь, нужно убрать из конституции Армении то, что касается Карабаха

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Президент Грузии обсудил детали своего предстоящего визита в Баку - ФОТО

Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана

МИД Армении: Иреван готов подписать соглашение с Баку и на границе, и в третьей стране

Михеил Кавелашвили: Грузия всегда была активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана

Последние новости

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на афгано-таджикской границе

Сегодня, 11:30

На Филиппинах автомобиль врезался в религиозную процессию, есть жертвы

Сегодня, 11:20

Обвал скал парализовал движение на дороге Губа-Гонагкенд, ведутся работы по расчистке - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:10

Киберпреступники за минувший день похитили более 21 тыс. манатов с банковских карт

Сегодня, 11:00

Иранская делегация прибыла в Рим на переговоры с представителями США

Сегодня, 10:50

Песня Айгюн Кязимовой попала в глобальный музыкальный тренд - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

В Азербайджане за сутки найдены 8 пропавших без вести

Сегодня, 10:30

Израиль вскоре может ударить по ядерным объектам Ирана

Сегодня, 10:20

АПБА расследует отравление 32 человек в доме торжеств в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:10

В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 10:05

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Прожить ради сына»: супруги, борющиеся за жизнь, обращаются за помощью - ФОТО

Сегодня, 10:00

Bloomberg: «США могут признать Крым российской территорией»

Сегодня, 09:55

Все руководители стран СНГ 9 мая приедут в Москву

Сегодня, 09:50

В Хачмазе обнаружено тело подростка, утонувшего в болоте - ФОТО

Сегодня, 09:35

В Китае состоялся первый в мире полумарафон с участниками-роботами - ВИДЕО

Сегодня, 09:30

В Гёйгёле 17-летний парень скончался в ДТП

Сегодня, 09:20

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Сегодня, 09:10

За сутки в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли не менее 64 человек

Сегодня, 08:50

В МИД РФ заявили о последствиях появления контингентов НАТО в Украине

Сегодня, 00:00

Трамп: Ситуация в Украине приближается к урегулированию

18 / 04 / 2025, 23:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50