Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ - ФОТО

Более 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями. 77-я, 223-я, 336-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, сформированные из азербайджанских призывников и добровольцев, продемонстрировали невиданный героизм и отвагу в боях, вписав свои имена в историю золотыми буквами.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на торжественном заседании МПА СНГ в ознаменование 80-й годовщины Победы над фашизмом.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Они сражались за Москву, Ленинград, Брест, Киев, Сталинград, Симферополь, Одессу и сотни других населенных пунктов. Наши соотечественники активно участвовали в освобождении Польши, Чехословакии, Югославии и других стран, продемонстрировав неисчислимые образцы героизма в партизанском движении.

По словам спикера Милли Меджлиса, в борьбе с фашизмом наш народ проявлял героизм не только на поле боя, но и на тыловом фронте, дни и ночи трудясь для нужд армии. В тот период на азербайджанских промышленных предприятиях производилось 130 видов оружия и боеприпасов.

Коснувшись большой роли азербайджанской нефти в той исторической Победе, спикер Сахиба Гафарова упомянула, что в годы войны три четверти нефти, добываемой в Советском Союзе, а также 85-90% авиационного бензина и высококачественных моторных масел поступали из Азербайджана. Большинство танков и самолетов, сыгравших решающую роль в победе во Второй мировой войне, работали на топливе, поставленном бакинскими нефтяниками.

Спикер подчеркнула, что внимание и забота о ветеранах Второй мировой войны остаются одним из приоритетных сфер государственной политики, проводимой в жизнь под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Множество указов, подписанных главой государства в этом направлении, являются ярким подтверждением повышения заботы о ветеранах войны и усиления их социальной защиты. Спикер Сахиба Гафарова напомнила слова общенационального лидера Гейдара Алиева: "Ветераны — это "золотой фонд" нашего народа".

Все великие победы, одержанные народами благодаря их огромным усилиям, прежде всего, являются результатом бесконечной веры в такую высшую ценность, как справедливость, и усилий, направленных на её восстановление. В итоге, именно эта вера становится основным источником вдохновения для Великой победы.

Спикер Милли Меджлиса в своём выступлении сказала, что благодаря Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, Азербайджан смог освободить свои территории от 30-летней оккупации, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны, а также возродить жизнь на этих землях. Это воплощение непоколебимой веры нашего народа – как его прошлых, так и нынешних поколений – в победу справедливости и его решимость восстановить её.

Как подчеркнула спикер, проявленные нашими народами в годы Второй мировой войны мужество и отвага должны послужить истинным примером патриотизма для молодого поколения. Это не только память о прошлом, но и наследие для будущих поколений. Важные и крайне необходимые инициативы и проекты Межпарламентской Ассамблеи СНГ служат сохранению общей памяти о той исторической победе и её передаче из поколения в поколение.

Заявив, что эта Победа является общей победой всех наших народов, продемонстрировавших беспримерные мужество и отвагу ради мира, процветания и светлого будущего, спикер Сахиба Гафарова добавила, что эта Победа стала итогом того, что представители различных народов плечом к плечу защищали правое дело, а также беспрецедентного единства и сплоченности наших народов.