На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Бабека, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
3. Улица Юсифа, Сафарова в направлении центра;
4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
6. Круг "20 Января";
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;