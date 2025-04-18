На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Бабека, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Улица Юсифа, Сафарова в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

6. Круг "20 Января";

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;