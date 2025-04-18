В Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО по Глобальному Югу
28 апреля в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО по Глобальному Югу.
Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева на пресс-конференции, посвященной 4-летней деятельности ведомства.
А.Алиева сообщила, что на конференции соберутся представители около 100 стран.
«В то же время в этом году планируется проведение Форума сотрудничества НПО Азербайджана в Ханкенди, будет усилена деятельность на освобожденных территориях».
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