28 апреля в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО по Глобальному Югу.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева на пресс-конференции, посвященной 4-летней деятельности ведомства.

А.Алиева сообщила, что на конференции соберутся представители около 100 стран.

«В то же время в этом году планируется проведение Форума сотрудничества НПО Азербайджана в Ханкенди, будет усилена деятельность на освобожденных территориях».