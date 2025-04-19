В Небраске разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Частный самолет упал в реку в американском штате Небраска, три человека погибли.

Об этом сообщила телекомпания ABC.

По информации офиса шерифа округа Додж, «небольшой самолет двигался вдоль реки Платт к югу от Фримонта и упал в реку». На месте авиакатастрофы были найдены тела трех человек, их личности пока не разглашаются.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование инцидента.

Источник: ТАСС