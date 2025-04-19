В Небраске разбился легкомоторный самолет, есть жертвы
Частный самолет упал в реку в американском штате Небраска, три человека погибли.
Об этом сообщила телекомпания ABC.
По информации офиса шерифа округа Додж, «небольшой самолет двигался вдоль реки Платт к югу от Фримонта и упал в реку». На месте авиакатастрофы были найдены тела трех человек, их личности пока не разглашаются.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование инцидента.
Источник: ТАСС
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