Джейхун Байрамов: Подписание мирного договора зависит от дальнейших шагов Армении

Подписание итогового мира между Азербайджаном и Арменией зависит от дальнейших шагов армянской стороны.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По словам министра, согласование текста мирного договора является результатом усилий обеих сторон и подписание документа станет завершающим этапом мирного процесса.

"Теперь все зависит от действий армянской стороны. Иногда официальные лица Армении говорят о намерении внести поправки в конституцию. Однако подробности, например о каким именно поправках идет речь, неизвестны", - сказал Байрамов.