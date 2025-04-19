Иранская делегация прибыла в Рим на переговоры с представителями США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и сопровождающая его делегация прибыли в Рим, где состоится второй раунд переговоров между США и исламской республикой по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

Как проинформировал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи, в Италии пройдут непрямые переговоры при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

Багаи также отметил, что предстоящий раунд переговоров не приведет к окончательному урегулированию разногласий. "Мы понимаем, что это не самый гладкий путь, но делаем каждый шаг с открытыми глазами, опираясь на прошлый опыт", - написал дипломат в X.

Источник: ТАСС