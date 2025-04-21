Французский фактор нестабильности на Южном Кавказе

Фуад Абдуллаев, ведущий советник Центра анализа международных отношений

Введение

Состоявшаяся 16 апреля 2025 года встреча представителей Европарламента со стороны Франции, которые по совместительству являются депутатами Национального собрания Франции, со структурами общины карабахских армян, в том числе с экс-главой сепаратистского режима Савелом Шахраманяном 17 апреля в так называемом представительстве упразднённого сепаратистского режима, действующим в Армении, а также заявления, сделанные сторонами во время встречи, ещё раз подтверждают, что Франция, традиционно заявляющая о приверженности международному праву, продолжает проводить деструктивную политику на Южном Кавказе.

Тем самым страна препятствует процессу нормализации между отношений Арменией и Азербайджаном.

Действия официального Парижа как в настоящее время, так и в последние годы вызывают обоснованную обеспокоенность, особенно в контексте постконфликтного мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, так как, формально сохраняя приверженность принципам международного права, Франция всё чаще демонстрирует одностороннюю поддержку армянской стороне. При этом Франция активно способствует процессу милитаризации Армении, что, в свою очередь, усиливает региональную напряжённость. Возникает вопрос: является ли установление мира между сторонами предметом интереса Франции, или её внешнеполитическая деятельность становится фактором дестабилизации?

Формальный нейтралитет Франции

Франция была назначена сопредседателем Минской группы ОБСЕ по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта наряду с США и Россией в 1997 году. Это дало Парижу важный инструмент влияния в одном из чувствительных регионов постсоветского пространства. На протяжении почти трёх десятилетий Минская группа создавала видимость деятельности по мирному урегулированию конфликта, несмотря на отсутствие реальных результатов. Франция на протяжении многих лет публично поддерживала необходимость соблюдения принципов территориальной целостности и невмешательства. Однако после Второй Карабахской войны в 2020 году ситуация радикально изменилась. С поражением армянских сил и восстановлением контроля Азербайджана над большей частью своей территории, Минская группа оказалась фактически маргинализованной и не нужной. В результате Франция начала всё более явно выражать поддержку армянской стороне и искать альтернативные пути, чтобы сохранить влияние в регионе.

Так, первым таким шагом стали резолюции французского Сената и Национальной ассамблеи 2020 года, осуждающие «агрессию Азербайджана» и призывающие к признанию так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», которые стали серьёзным дипломатическим прецедентом. Поддержка одной стороны конфликта под видом гуманитарной риторики лишь подчеркнула двойственность позиции Франции. Французский Сенат мотивировал свои резолюцию необходимостью «гуманитарной защиты армянского населения», хотя к тому моменту Азербайджан уже официально гарантировал безопасность армян, проживающих на освобождённых территориях. Следует также добавить, что реакция Азербайджана на эти резолюции была немедленной. МИД страны назвал резолюции откровенно провокационными и отметил, что они наносят ущерб мирному процессу, подрывая доверие между сторонами.

Далее Франция решила использовать армянскую диаспору. Справедливости ради следует отметить, что армянская диаспора была вовлечена с целью переизбрания президента Э.Макрона. Особая активность Франции была отмечена в преддверье президентских выборов в 2022 году. На тот момент низкий рейтинг Э.Макрона внутри страны способствовал тому, чтобы президент для поддержки своей кандидатуры начал все больше ориентироваться на общественную поддержку армянской диаспоры. В результате, после переизбрания двойственность позиции Франции начала расти. Так, в 2023 году Э.Макрон во время встречи с влиятельными армянскими кругами в Марселе открыто заявил: «Я единственный, у кого есть четкая позиция и послание по карабахскому вопросу. И не стоит сомневаться в моем решимости в вопросе Карабаха и Армении».

Милитаризация Армении как угроза стабильности

Важно отметить, что непосредственно после переизбрания Э.Макрона процесс милитаризации Армении со стороны Франции начал набирать обороты. Это самый тревожный момент нынешней политики Франции, которая продолжается в настоящее время и вызывает обеспокоенность в Азербайджане и в регионе в целом, поскольку подрывает атмосферу доверия, необходимую для установления устойчивого мира. Более того, предоставление Францией вооружений Армении может рассматриваться как несоответствие ранее декларируемой ею поддержке мирного урегулирования, в рамках которого она выступала посредником.

Напомню, что в октябре 2023 года Ереван и Париж подписали соглашение о поставках радаров, ПВО и артиллерийских систем. А уже в июне 2024 года министр обороны Франции Себастьен Лекорню подтвердил поставку гаубиц CAESAR, заявив: «Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией».

Это вызывало обеспокоенность Баку. Так, помощник президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев заявил: «Это удар по процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией. Французская политика милитаризации - это шаг, который будет стимулировать реваншистские силы в Армении. Поставки в Армению смертоносного оружия вызывают серьезную озабоченность. Как член СБ ООН Франция должна проводить ответственную политику. Армения - страна, совершившая оккупацию и агрессию на Южном Кавказе. Вооружать такую страну неприемлемо».

Франция действует вопреки миру на Южном Кавказе

После окончательного восстановления территориальной целостности Азербайджана, основным достижением Азербайджана и Армении стал процесс переговоров, направленный на окончательное урегулирование многолетнего конфликта. Особо следует отметить что, на фоне дипломатического прогресса между Азербайджаном и Арменией, стороны согласовали текст мирного договора. Единственным важным моментом остается удаление положения касательно территориальных претензий к Азербайджану из Конституции Армении. Иными словами, переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией сейчас находится на стадии, когда каждое слово и, тем более, каждое действие из вне могут либо способствовать мирному процессу, либо его сорвать. Тем не менее, утратившая статус нейтрального посредника Франция и деструктивные действия официальных лиц данной страны все еще продолжают препятствовать процессу нормализации на Южном Кавказе. Так, вместо содействия нормализации отношений, официальный Париж усиливает милитаризацию региона, создавая новые очаги напряжённости. Вместо помощи в заключении договора, Франция де-факто становится барьером для установления мира, пусть и косвенно.

Заключение

Франция, претендующая на роль великой державы и защитника международного права, всё чаще действует под влиянием внутриполитических факторов и лоббистских групп. Её роль в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном вызывает сомнения как в контексте объективности, так и в способности содействовать реальному урегулированию. От нейтрального посредника Франция перешла к роли политического и военного союзника Армении. Такая позиция дестабилизирует регион, создаёт угрозу новым эскалациям и подрывает дипломатические усилия двух стран. Если Париж действительно заинтересован в установлении мира на Южном Кавказе, он должен пересмотреть свою стратегию, отдав приоритет дипломатии и уважению к международному праву, а не геополитическим амбициям и внутриполитическим интересам.