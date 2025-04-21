Мгер Григорян: Армения и Азербайджан обмениваются предложениями о следующих этапах делимитации границы

Армения и Азербайджан продолжают обмениваться мнениями и предложениями относительно следующих этапов работ по делимитации границы.

Об этом заявил вице-премьер РА, председатель армянской комиссии по делимитации границы с Азербайджаном Мгер Григорян.

«Конкретной договоренности по дате следующей встречи Комиссий пока нет. Стороны в рабочем порядке продолжают обмениваться мнениями и предложениями по вопросам организации следующих этапов делимитационных работ», - сказал М.Григорян.

Источник: Арменпресс