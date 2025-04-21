Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в рамках международных организаций

21 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Тхи Тху Хангом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, на встрече были обсуждены текущие двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Вьетнамом, а также региональная и международная ситуация.

Было отмечено значение взаимных визитов и контактов, в том числе механизма политических консультаций, в поддержании и развитии существующего политического диалога между нашими странами.

Было доведено до внимания наличие широких перспектив для развития сотрудничества в области экономики, торговли, сельского хозяйства, туризма, образования, гуманитарной сфере, энергетической безопасности и др. Отмечена важность использования имеющихся возможностей, а также значение деятельности Азербайджано–вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству в этом направлении.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), АСЕАН.

В ходе встречи была подчеркнута важность исторических решений, принятых во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о ходе азербайджано-армянского процесса нормализации.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Социалистической Республики Вьетнам. Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель министра Эльнур Мамедов, а со стороны Вьетнама – заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг.