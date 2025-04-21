В Багдаде прошли азербайджано-иракские межмидовские консультации - ФОТО

20 апреля замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев совершил визит в Ирак.

Об этом сообщает МИД АР.

В рамках визита в Багдаде состоялся второй раунд азербайджано-иракских межмидовских консультаций под сопредседательством Ялчына Рафиева и заместителя главы МИД Ирака по двусторонним связям Мухаммеда Хусейна Бахр Аль-Улума.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной сферах, в области межпарламентского взаимодействия.

Также рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в многостороннем формате, в частности, в рамках международных организаций, таких как ООН, ОИС и Движение неприсоединения, а также взаимодействия в рамках климатической повестки.

Также проведен обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.