Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Сомали в сфере обороны

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности между Азербайджаном и Сомали.

Как сообщает Report, вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

После обсуждения депутатами законопроект «Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Федеративной Республики Сомали о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности» принят в одном чтении.