«Рома» и «Милан» связались с Анчелотти, тренер открыт к возвращению в Италию — GdS

«Рома» и «Милан» связались с главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти, чтобы сделать предложение возглавить их команды.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 65-летний специалист готов рассмотреть предложения из Италии. Подчёркивается, что оба клуба ждут ответа от Анчелотти.

В Италии Анчелотти работал в качестве главного тренера «Реджины», «Пармы», «Ювентуса», «Милана» и «Наполи».

Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский специалист может быть уволен по окончании нынешнего сезона. Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «Чемпионат»