За сутки из-за атак Израиля погибли 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли в течение минувших суток в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские силы наносят удары по палаточным лагерям с перемещенными лицами во всем палестинском анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. С тех пор в секторе Газа жертвами боевых действий стали более 51 тыс. палестинцев, ранения получили около 117 тыс. человек.