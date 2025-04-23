Лондонские переговоры по Украине отменили

Запланированные в Лондоне переговоры глав внешнеполитических ведомств Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отменены.

Вместо этого состоятся двусторонние переговоры между руководителями МИД Украины и Великобритании, пишет Sky News.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига останется в Лондоне для двусторонней встречи с британским коллегой Дэвидом Лемми. После отказа госсекретаря США Марко Рубио лететь в Лондон аналогичные решения приняли министры иностранных дел Франции и Германии.

По данным СМИ, Рубио отказался лететь в Лондон после того, как Владимир Зеленский отклонил один из главных пунктов плана Трампа по завершению войны. Речь идет о признании Крыма российским. План также предусматривает замораживание линии фронта. В ответ союзники Украины надеются на гарантии безопасности и участие в послевоенной реконструкции.

Источник: УНИАН