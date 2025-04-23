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В Турции власти проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:01 - Сегодня
В Турции власти проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле.

Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в своем аккаунте в соцсети X, передает NTV.

«‎В связи с землетрясением, которое также ощущалось в соседних провинциях, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба»‎, — говорится в сообщении руководителя ведомства.

Информации о пострадавших пока нет, также отметил он.

14:20

Сильное землетрясение произошло около 12:50 по местному времени (13:50 по Баку) в Стамбуле.

По данным телеканала TRT, оно ощущалось во всем районе Мраморного моря. Как сообщают сейсмологи, магнитуда землетресения составила 6,2, передает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 44 км юго-западнее Стамбула.

13:58

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции.

Эпицентр подземных толчков находился в 44 км юго-западнее Стамбула.

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