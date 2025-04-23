В Турции власти проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле.
Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в своем аккаунте в соцсети X, передает NTV.
«В связи с землетрясением, которое также ощущалось в соседних провинциях, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба», — говорится в сообщении руководителя ведомства.
Информации о пострадавших пока нет, также отметил он.
14:20
Сильное землетрясение произошло около 12:50 по местному времени (13:50 по Баку) в Стамбуле.
По данным телеканала TRT, оно ощущалось во всем районе Мраморного моря. Как сообщают сейсмологи, магнитуда землетресения составила 6,2, передает ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 44 км юго-западнее Стамбула.
13:58
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции.
Эпицентр подземных толчков находился в 44 км юго-западнее Стамбула.