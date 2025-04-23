 Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

First News Media20:40 - Сегодня
Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

Как ранее сообщалось, 16 апреля в поселке Маштага города Баку пропали две девочки — Гусейнова Айгюн Бахрам гызы (2008 года рождения) и Гусейнова Рейхан Эльшан гызы (2007 года рождения).

Девочки приходятся друг другу двоюродными сестрами. С того дня о них ничего не известно.

Мать Рейхан, Гюльсевер Гусейнова, в интервью Musavat.com поделилась своими подозрениями и рассказала подробности, предшествовавшие исчезновению дочери и племянницы.

По её словам, последние дни перед исчезновением Рейхан жила в доме своего дяди — отца Айгюн. Когда взрослые уходили на работу, девочки оставались дома вдвоем.

«В день исчезновения мы были дома. Утром, когда я проснулась, заметила, что с дочкой что-то не так. У неё был телефон. Я сказала, что такой же видела у Айгюн — хотя это было неправдой. Хотела выяснить, есть ли у неё тоже. Дочь ответила “да”. Я взяла телефон, узнала пароль и сказала, что расскажу об этом дяде Бахраму. Дочь умоляла не говорить», — рассказала женщина.

Позже, когда они вернулись домой, во дворе работали мастера, и Гусейнова не смогла сразу поговорить с братом. Через несколько минут после чаепития прибежал его сын и сообщил, что девочки пропали. С тех пор их ищут.

Гусейнова считает, что причиной побега мог стать страх перед дядей, отцом Айгюн. Девочки якобы боялись его строгости. По словам женщины, в телефоне дочери она нашла переписку с 16-летним подростком в Instagram, где девочка написала: «Мне надоело жить». Молодого человека нашли и допросили — он заявил, что познакомился с одной из девочек за несколько дней до исчезновения.

Никаких вещей или документов девочки с собой не взяли. «Они ушли без подготовки. Думаю, что сделали это из-за страха», — добавила Гусейнова.

Кроме тго, мать девочки отметила, что ее дочь также страдала из-за нехватки внимания со стороны отца. По её словам, за несколько дней до исчезновения они были в ресторане, и когда заиграла песня об отце, Рейхан расплакалась. Отец девочки живёт отдельно и не общается с ней.

Мать рассказала, что в последнее время обе девочки были рассеянными, подавленными. «Глаза у них были на мокром месте. Я часто спрашивала: “Что случилось?”, но они говорили, что всё в порядке», — вспоминает она.

Также Гусейнова рассказала, что за месяц до происшествия её отец сообщил, что к Рейхан хотят посвататься. Женщина была категорически против — сама она вышла замуж слишком рано и была несчастна. Девочка тоже не хотела выходить замуж, её дядя также был против этого. Однако родственники потенциального жениха, живущие в Баку, приезжали к ним в гости. Женщина настояла, чтобы, в случае согласия, они были помолвлены минимум три года. Родственники же хотели устроить помолвку уже этим летом. По словам матери, Рейхан не понравился жених, но она не возражала открыто против сватовства.

«Никогда бы не заставила дочь делать то, чего она не хочет», — подчеркнула Гюльсевер Гусейнова.

Поделиться:
428

Актуально

Повестка Президента

​​​​​​​Визит, меняющий векторы: Баку и Пекин открывают новую главу ...

Политика

Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению ...

В мире

В Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений - ВИДЕО - ...

Lifestyle

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери ...

Общество

Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

На северо-востоке Азербайджана мост пришел в аварийное состояние, затруднено сообщение с более чем 30 селами

Аллахшукюр Пашазаде посетит Испанию

​​​​​​​Подписаны азербайджано-китайские документы по развитию торгово-экономических отношений - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ливни в Баку обернулись трагедией для приюта BARS: животные в опасности - ВИДЕО

В результате пожара на объекте в Баку сгорели припаркованные перед складом легковые автомобили - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Крупный пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Место, о котором скоро заговорит весь мир: Азербайджанская локация вошла в ТОР 50 лучших в мире по версии TIME - ФОТО

Последние новости

Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению примирения

Сегодня, 21:00

Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

Сегодня, 20:40

Али Асадов провел телефонный разговор с вице-президентом Турции

Сегодня, 20:20

Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая

Сегодня, 20:00

На северо-востоке Азербайджана мост пришел в аварийное состояние, затруднено сообщение с более чем 30 селами

Сегодня, 19:40

Аллахшукюр Пашазаде посетит Испанию

Сегодня, 19:20

​​​​​​​Подписаны азербайджано-китайские документы по развитию торгово-экономических отношений - ФОТО

Сегодня, 19:00

​​​​​​​Визит, меняющий векторы: Баку и Пекин открывают новую главу стратегического партнерства

Сегодня, 18:45

Состоялось очередное заседание Комиссии по амнистии

Сегодня, 18:30

Управление образования Гянджи прокомментировало драку школьников - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

В Азербайджане обвиняемый в передаче данных Армении приговорен к 15 годам лишения свободы

Сегодня, 18:02

В Имишли более 18 тыс. абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 17:50

В Албании задержали гражданина Азербайджана, находившегося в розыске

Сегодня, 17:48

Пожары в Израиле: пламя добралось до домов и железной дороги

Сегодня, 17:46

В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

Сегодня, 17:29

В Стамбуле при землетрясении пострадал 151 человек

Сегодня, 17:21

Эрдоган: Землетрясения не создали проблем в Стамбуле

Сегодня, 17:13

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Сегодня, 17:00

Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta, но так, чтобы не разозлить Трампа

Сегодня, 16:58

Стало известно, кто убил Игоря Талькова

Сегодня, 16:51
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50