Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

Как ранее сообщалось, 16 апреля в поселке Маштага города Баку пропали две девочки — Гусейнова Айгюн Бахрам гызы (2008 года рождения) и Гусейнова Рейхан Эльшан гызы (2007 года рождения).

Девочки приходятся друг другу двоюродными сестрами. С того дня о них ничего не известно.

Мать Рейхан, Гюльсевер Гусейнова, в интервью Musavat.com поделилась своими подозрениями и рассказала подробности, предшествовавшие исчезновению дочери и племянницы.

По её словам, последние дни перед исчезновением Рейхан жила в доме своего дяди — отца Айгюн. Когда взрослые уходили на работу, девочки оставались дома вдвоем.

«В день исчезновения мы были дома. Утром, когда я проснулась, заметила, что с дочкой что-то не так. У неё был телефон. Я сказала, что такой же видела у Айгюн — хотя это было неправдой. Хотела выяснить, есть ли у неё тоже. Дочь ответила “да”. Я взяла телефон, узнала пароль и сказала, что расскажу об этом дяде Бахраму. Дочь умоляла не говорить», — рассказала женщина.

Позже, когда они вернулись домой, во дворе работали мастера, и Гусейнова не смогла сразу поговорить с братом. Через несколько минут после чаепития прибежал его сын и сообщил, что девочки пропали. С тех пор их ищут.

Гусейнова считает, что причиной побега мог стать страх перед дядей, отцом Айгюн. Девочки якобы боялись его строгости. По словам женщины, в телефоне дочери она нашла переписку с 16-летним подростком в Instagram, где девочка написала: «Мне надоело жить». Молодого человека нашли и допросили — он заявил, что познакомился с одной из девочек за несколько дней до исчезновения.

Никаких вещей или документов девочки с собой не взяли. «Они ушли без подготовки. Думаю, что сделали это из-за страха», — добавила Гусейнова.

Кроме тго, мать девочки отметила, что ее дочь также страдала из-за нехватки внимания со стороны отца. По её словам, за несколько дней до исчезновения они были в ресторане, и когда заиграла песня об отце, Рейхан расплакалась. Отец девочки живёт отдельно и не общается с ней.

Мать рассказала, что в последнее время обе девочки были рассеянными, подавленными. «Глаза у них были на мокром месте. Я часто спрашивала: “Что случилось?”, но они говорили, что всё в порядке», — вспоминает она.

Также Гусейнова рассказала, что за месяц до происшествия её отец сообщил, что к Рейхан хотят посвататься. Женщина была категорически против — сама она вышла замуж слишком рано и была несчастна. Девочка тоже не хотела выходить замуж, её дядя также был против этого. Однако родственники потенциального жениха, живущие в Баку, приезжали к ним в гости. Женщина настояла, чтобы, в случае согласия, они были помолвлены минимум три года. Родственники же хотели устроить помолвку уже этим летом. По словам матери, Рейхан не понравился жених, но она не возражала открыто против сватовства.

«Никогда бы не заставила дочь делать то, чего она не хочет», — подчеркнула Гюльсевер Гусейнова.