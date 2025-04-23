Китай и Азербайджан объявили об установлении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в Пекине провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает китайское информационное агентство Синьхуа, главы двух стран объявили об установлении китайско-азербайджанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22-24 апреля находится с государственным визитом в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

3 июля прошлого года в рамках Астанинского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) главы государств подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между двумя странами.