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Генсек: ОТГ поддержала инициативу Азербайджана по созданию Виртуальной космической академии

First News Media10:31 - Сегодня
Генсек: ОТГ поддержала инициативу Азербайджана по созданию Виртуальной космической академии

Организация тюркских государств (ОТГ) поддерживает инициативу Азербайджана по созданию Виртуальной космической академии.

Об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в ходе 4-й встречи космических агентств стран-членов ОТГ, проходящей в Баку.

"Мы твердо уверены, что развитие человеческого капитала и образование являются ключевыми элементами космического сотрудничества. В этом контексте мы приветствуем предложение Азербайджана по созданию Виртуальной космической академии, а также обучающие программы по геоинформационным системам (ГИС)", - отметил К.Омуралиев.

По его словам, эти инициативы откроют возможности для молодежи и специалистов расширить знания и навыки, способствуя формированию интереса и профессиональной подготовки в области космической науки. "Ожидаем, что азербайджанская сторона сегодня предоставит более подробную информацию по этим предложениям", - добавил генсек организации.

Он также отметил, что совместный кубический спутник, разрабатываемый Азербайджаном, Турцией и Казахстаном, способен в будущем привлечь интерес других государств-членов и наблюдателей ОТГ.

По его словам, проект по созданию совместного CubeSat (кубического спутника) стал ключевым направлением сотрудничества в космической сфере: "С момента презентации инициативы на первой встрече проект развивается устойчиво и последовательно".

На встрече было объявлено, что Азербайджан готов реализовать этот проект совместно с Турцией и Казахстаном при оптимальном бюджете.

"На второй встрече в Ташкенте стороны подтвердили поддержку проекта и договорились о формировании Руководящего комитета, включающего по два технических эксперта и одного технического менеджера от каждой страны-участницы и наблюдателя. Обсуждения продолжились на третьей рабочей встрече 4 октября 2023 года в Баку в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса, а также в ходе онлайн-встречи экспертов 26 октября. На пятой встрече, состоявшейся 9–10 июля 2024 года в Астане, был достигнут консенсус по общей дорожной карте следующего этапа разработки спутника. Сегодня мы ожидаем доклады делегаций о текущем статусе этого флагманского проекта. Секретариат уверен, что на следующих этапах инициатива вызовет интерес и у других стран ОТГ. Пока же продолжаем работу с уже вовлечёнными участниками", - отметил К.Омуралиев.

Источник: Report

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