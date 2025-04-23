Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с председателем ВНСТ Нуманом Куртулмушем

23 апреля состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Об этом сообщает отдел прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса. Отмечается, что в ходе телефонного разговора председатель Милли Меджлиса выразила обеспокоенность в связи с серией землетрясений, произошедших в городе Стамбул Турции.

Стороны еще раз подчеркнули, что Азербайджан и Турция, как братские страны, всегда остаются рядом как в радостные, так и в трудные дни.

Нуман Куртулмуш выразил благодарность за проявленное внимание и поддержку, проинформировал о мерах, предпринимаемых для устранения последствий землетрясения.