Вугар Байрамов о решении Кабмина: Кому и на сколько повышены зарплаты

Кабинет министров Азербайджана утвердил обновленную редакцию размеров должностных окладов сотрудников ряда госструктур, заработная плата которых осуществляется за счет средств госбюджета.

Об этом пишет депутат Милли Меджлиса, эксперт в сфере экономики Вугар Байрамов на своей странице в Facebook: «Это означает, что заработные платы этих граждан утверждены в повышенных размерах».

Согласно подписанным премьер-министром документам, месячные должностные оклады военнослужащих Главного управления Внутренних войск МВД, а также гражданских служащих, не являющихся госслужащими, сотрудников Государственного таможенного комитета, имеющих специальные звания и финансируемых из госбюджета, аппарата Государственной налоговой службы, входящих в ее структуру органов и подведомственных организаций, не входящих в ее структуру, представлены в новой, увеличенной редакции.

Эти решения премьер-министра подписаны во исполнение Распоряжения Президента Азербайджана «О продолжении мер по улучшению социального благосостояния населения».

Коснувшись процентного соотношения повышений, эксперт отметил, что, хотя в этом году минимальная заработная плата была увеличена на 16%, Кабинет Министров произвел дифференцированное повышение должностных окладов: «То есть, для тех, кто получает более низкую заработную плату по тарифной сетке, произведены более высокие процентные надбавки, а для тех, у кого более высокая заработная плата, - относительно меньшие процентные надбавки. Тем не менее, в соответствии с единой тарифной сеткой, повышения реализованы по всем ступеням».