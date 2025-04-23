Баку и Китай договорились активно развивать сотрудничество в сфере ВИЭ

Азербайджан и Китай намерены развивать сотрудничество в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом говорится в совместном заявлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров 23 апреля в Пекине, сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

«Стороны выражают готовность активно развивать сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, способствуя энергетическому переходу, устойчивому социально-экономическому развитию двух стран и совместно продвигать формирование глобального партнерства в сфере чистой энергетики», - отмечается в документе.