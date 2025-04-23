Пезешкиан выразил надежду, что его визит в Азербайджан создаст новые возможности для сотрудничества

Отношения между народами Азербайджана и Ирана основаны на многовековых глубоких дружеских связях.

Как сообщает AПA, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне своего визита в Баку, в ходе заключительного координационного заседания по общим вопросам между Ираном и Азербайджаном.

Пезешкиан подчеркнул, что между народами Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики существуют древняя история, культурные и религиозные общие ценности: «У народов по обе стороны границы есть широкие взаимные интересы, основанные на глубоких интересах и дружбе, охватывающих тысячелетия».

Он также коснулся предложений по решению некоторых недопониманий и проблем в отношениях между двумя странами: «Сферы и возможности взаимных связей между двумя странами и двумя народами очень широки, глубокие и разнообразные. С продолжением процесса восстановления существующих отношений между ними мы станем свидетелями того, как в ближайшее время это развитие улучшится».

Президент Ирана также выразил надежду, что его визит создаст новые возможности для сотрудничества между двумя странами: «С учетом проведенных консультаций и подготовительных работ, этот визит значительно упростит и ускорит процесс углубления и расширения связей и сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, культура, туризм и политика, между государственным, частным секторами и правительствами».