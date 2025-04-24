Суд изучил документы, связанные с событиями, предшествовавшими оккупации города Шуша Арменией - ФОТО

На продолжившемся сегодня в Бакинском военном суде судебном процессе были изучены документы, связанные с событиями, предшествовавшими оккупации города Шуша.

Согласно изученным государственными обвинителями документам, до оккупации город Шуша и близлежащие села неоднократно подвергались обстрелам вооруженными силами Армении из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией. В ходе этих событий были убиты, ранены или взяты в плен лица азербайджанской национальности.

Кроме того, армянские вооруженные силы взорвали водопроводы в населенных азербайджанцами селах, был нанесен серьезный ущерб объектам образования, здравоохранения и другим гражданским объектам, а также жилым домам. По указанным фактам тогда же было возбуждено уголовное дело.

К тем инцидентам относятся и события, названные резней в Малыбейли и Гушчулар.

Другой протокол, изученный в суде, был связан с фактом обстрела вертолета во время полета в село Гёйтала Шушинского района 4 апреля 1991 года. В тот день, в районе 12:00-13:00 часов, вертолет номер 27057 Министерства внутренних дел, на борту которого находились депутаты Верховного Совета Азербайджанской Республики, во время полета в село Гёйтала Шушинского района был поврежден в результате обстрела со стороны села Эксаок, где проживали армяне. Он потерпел крушение и сгорел при аварийной посадке в селе Туршсу, некоторые пассажиры были ранены.

Также был оглашен другой изученный документ – протокол, связанный со сбитием 28 января 1992 года пассажирского вертолета. Было отмечено, что пассажирский вертолет «Ми-8Т» с бортовым номером 24137, принадлежавший авиакомпании «AZALPANX» Забрат концерна гражданской авиации «AZAL» Азербайджанской Республики, вылетевший из Агдамского аэропорта и начавший полет по маршруту Агдам-Шуша, был сбит армянскими вооруженными силами ракетой, выпущенной с территории села Кяркиджахан города Ханкенди. Вертолет рухнул на грунтовую дорогу, ведущую из села Халфали в село Гайбалы Шушинского района, и взорвался. В результате погибли 42 человека, в том числе 3 члена экипажа и 39 пассажиров. Из протоколов осмотра места происшествия и тел следует, что в результате взрыва вертолета, сопровождавшегося пожаром, тела находившихся в нем людей обгорели, от них остались фрагменты. С места происшествия были взяты осколки.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ