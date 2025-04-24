В нашу страну из Украины доставлено лицо, находящееся в международном розыске

В соответствии с требованиями Европейской конвенции «О выдаче» от 13 декабря 1957 года офис Генеральной прокуратуры Украины удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче гражданина Азербайджанской Республики Велиева Хикмета Ханлар оглу.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, так, в связи с тем, что по уголовному делу, расследуемому в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью, были выявлены существенные подозрения в совершении Велиевым Хикметом Ханлар оглу преступного деяния (вымогательство с применением угроз с целью приобретения имущества в особо крупном размере), было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, он был объявлен в розыск.

Хикмет Велиев был задержан на территории Украины и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Источник: АЗЕРТАДЖ