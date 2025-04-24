Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Президент проводит независимую внешнюю политику, соответствующую национальным интересам, что не совпадает с интересами некоторых кругов на Западе.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Временной комиссии Милли Меджлиса против иностранных вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов на общественных обсуждениях на тему "Гибридная атака на стабильность на Южном Кавказе, именуемая "мирной миссией".

Он отметил, что данные круги, прикрываясь Евросоюзом и его различными государственными институтами, по заказу армянского лобби начали создавать угрозы, в том числе гибридные, против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Депутат добавил, что гибридная деятельность против Азербайджана стала проявляться более отчетливо после локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года.